В Челябинской области на реализацию проекта "Чистая вода" в 2020 году направлено полмиллиарда рублей

На заседании комитета ЗСО по строительной политике депутаты рассмотрели информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы Челябинской области "Чистая вода", передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 г. на реализацию государственной программы "Чистая вода" в регионе направлено 509 млн рублей, из которых 226 млн руб. выделено по нацпроекту "Экология". В рамках федерального проекта в регионе проводится реконструкция насосно-фильтровальной станции в Озерске.

Объект реализуется с 2019 г. и разделен на три этапа. В этом году на его реализацию предусмотрено 226 млн руб. В настоящий момент выполнение работ по данному этапу составляет 97,7 %. Кассовое исполнение – 211 млн руб. из 221 млн по заключенному контракту. В 2021 г. планируется завершение работ на этом объекте.

Кроме того, в рамках федерального проекта на 2021 г. планируется выполнить реконструкцию системы водоснабжения Красногорского городского поселения за счет федеральных средств. Заявка уже принята Минстроем России.

Также в ближайшее время будут направлены заявки на строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Нязепетровска, и объект Карабаша и Каслей. Общий объем финансирования на следующий год из федерального бюджета составит около 430 млн руб.

В рамках региональной программы "Чистая вода" в этом году предусмотрено 283 млн руб. Средства направлены на разработку проектной-сметной документации на объектах водоснабжения, чтобы в дальнейшем можно было заявляться на средства федерального бюджета. В частности, велась разработка документации на очистные сооружения и канализацию в Усть-Катаве и в поселке Вязовая, систему водоотведения в Копейске, разгрузочный водовод в Снежинске, капитальный ремонт сетей группового водовода в Октябрьском районе и др.

В настоящий момент финансирование по данной программе составляет 255 млн руб.

По итогам реализации проекта "Чистая вода" в 2020 г. доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения должна составить 94,09%, а доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 97,93%.

Добавим, что на 2021 год на реализацию программы "Чистая вода" в регионе предусмотрено 795,8 млн руб.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали министерству строительства и инфраструктуры региона обеспечить эффективный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения, а также активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования в данную сферу. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить подготовку качественной проектно-сметной документации и своевременное проведение конкурсных процедур.