"Людям очень важно быть услышанными": на Среднем Урале заработал Центр управления регионом

По поручению президента России на Среднем Урале дали старт работе Центра управления регионом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ЦУР призван стать единым координационным центром, объединив в себе все возможные каналы диалога органов власти и жителей, включая различные платформы обратной связи, социальные медиа и иные сервисы. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, регион своевременно выполнил поручение Владимира Путина, ключевой целью которого стало придание нового качества адресному диалогу власти с обществом.

"Это направление работы – не новое для Свердловской области. Взаимодействовать с жителями в социальных сетях мы начали еще в 2018 году, когда по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева была внедрена система реагирования на публикации жителей в социальных сетях. За все время обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов свердловчан.

Считаю, это очень важное направление работы. И ЦУР, уверен, позволит нам придать ему хороший импульс, а уральцам получить помощь в решении тех или иных вопросов, сделать обращение к органам власти еще более простым и оперативным", - заявил Бидонько в ходе визита в центр.

Там он ознакомился с механизмом реагирования на сигналы жителей, когда информация из социальных сетей оперативно поступает в то или иное министерство или к муниципальным властям, которые либо разъясняют вопрос, либо принимают меры для скорейшего решения проблемы. Однако это не значит, что любая проблема, какой бы сложной она ни была, должна быть решена за условные 24 часа.

"Людям очень важно быть услышанными, разобраться в причинах происходящего, узнать о планах органов власти. И властям, с другой стороны, работа ЦУРа позволит на "тепловой карте" видеть общую картину еще более полно: где-то оперативно обратить внимание на работу муниципального транспорта, где-то в самые короткие сроки провести работы для восстановления дороги и тому подобное", - пояснил вице-губернатор.

Общую картину по области в ЦУРе позволяет видеть "тепловая карта", которая фиксирует всплески обращений и публикаций по той или иной теме в разных муниципалитетах и помогает властям эффективнее распределять ресурсы и реагировать в первую очередь на более актуальные вопросы. При этом запуск Центра управления регионом не значит отказ от классических, зарекомендовавших себя институтов по работе с обращениями жителей: профильных подразделений в исполнительных органах госвласти и органах местного самоуправления, аппаратов омбудсменов, например, уполномоченного по правам человека.

Стоит отметить, что создание ЦУРов в России курирует АНО "Диалог" в рамках федеральной целевой субсидии.