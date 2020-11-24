Владимир Путин наградил главу РМК орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении последствий пандемии COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений. С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 900 млн рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.

Кроме того, по поручению Игоря Алтушкина Благотворительный фонд РМК запустил акцию по выдаче бесплатных продуктовых наборов. Поддержку получили более 170 тыс. человек. В настоящее время работа по поддержке людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

Добавим, что в 2017 году Игорь Алтушкин был награжден Орденом Дружбы.