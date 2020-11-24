24 Ноября 2020
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Игорь Алтушкин (2020) | Фото: РМК

Владимир Путин наградил главу РМК орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении последствий пандемии COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за ведения режима ограничений. С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 900 млн рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи.

Игорь Алтушкин(2020)|Фото: РМК

Кроме того, по поручению Игоря Алтушкина Благотворительный фонд РМК запустил акцию по выдаче бесплатных продуктовых наборов. Поддержку получили более 170 тыс. человек. В настоящее время работа по поддержке людей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию, продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

Добавим, что в 2017 году Игорь Алтушкин был награжден Орденом Дружбы.

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Владимир Путин наградил главу РМК орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Теги: РМК, Игорь Алтушкин,



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