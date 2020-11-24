24 Ноября 2020
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Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Верховный Суд Удмуртии отменил штраф Роспотребнадзора к Ижевскому механическому заводу за несоблюдение рекомендаций

Верховный Суд Удмуртской Республики отменил штраф Роспотребнадзора по отношению к АО "Ижевский механический завод" за невыполнение "Рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции".
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25 мая завод был подвергнут проверке, и в отношении завода был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). 27 июля Первомайский районный суд Ижевска признал виновным ИМЗ виновным и назначил штраф. ИМЗ обратился в Верховный Суд Удмуртской Республики с жалобой.

7 сентября 2020 года Верховный Суд отменил решение Первомайского суда в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В решении говорится, что санитарные правила, гигиенические нормативы, противоэпидемические мероприятия устанавливаются федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора. А рекомендации Роспотребнадзора - это не санитарные правила и не обеспечены реальным механизмом правового принуждения. Соответственно, их нарушение не является административной ответственностью.

На сайте КПРФ отмечается, что Youtube удалил видеоролик об этом канала "Студия Рубеж" и заблокировал канал на неделю.

Решение Верховного Суда Удмуртии является важным прецедентом в части превышения Роспотребнадзором своих полномочий.

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Верховный Суд Удмуртии отменил штраф Роспотребнадзора к Ижевскому механическому заводу за несоблюдение рекомендаций

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Теги: роспотребнадзор, штраф



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