Верховный Суд Удмуртии отменил штраф Роспотребнадзора к Ижевскому механическому заводу за несоблюдение рекомендаций

Верховный Суд Удмуртской Республики отменил штраф Роспотребнадзора по отношению к АО "Ижевский механический завод" за невыполнение "Рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции".

25 мая завод был подвергнут проверке, и в отношении завода был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). 27 июля Первомайский районный суд Ижевска признал виновным ИМЗ виновным и назначил штраф. ИМЗ обратился в Верховный Суд Удмуртской Республики с жалобой.

7 сентября 2020 года Верховный Суд отменил решение Первомайского суда в связи с отсутствием состава административного правонарушения . В решении говорится, что санитарные правила, гигиенические нормативы, противоэпидемические мероприятия устанавливаются федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора. А рекомендации Роспотребнадзора - это не санитарные правила и не обеспечены реальным механизмом правового принуждения. Соответственно, их нарушение не является административной ответственностью.

На сайте КПРФ отмечается, что Youtube удалил видеоролик об этом канала "Студия Рубеж" и заблокировал канал на неделю.

Решение Верховного Суда Удмуртии является важным прецедентом в части превышения Роспотребнадзором своих полномочий.