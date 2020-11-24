Спасатели подняли со дна Камы УАЗ с телом водителя

В Пермском крае спасатели достали со дна Камы автомобиль УАЗ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Трагедия произошла 17 ноября в районе поселка Нижний Склад Соликамского городского округа. Автомобиль выехал на реку. Спустя некоторое время очевидцы сообщили спасателям, что машина, отъехавшая от берега на значительное расстояние, пошла ко дну.

Известно, что за рулем был мужчина 1957 года рождения.

Получив сигнал, пермская краевая служба спасения организовала поисково-спасательные работы. Спасатели приготовили все необходимое оборудование. К месту доставили деревянный настил, подготовили майну. Для буксировки машины до берега привезли трактор. Дождавшись увеличения толщины льда, спасатели провели запланированные работы 19 ноября. Поиски осложняла нулевая видимость, лед в воде на значительной глубине.

"В 200-х метрах от берега первый водолаз нашел затонувшую машину на глубине 11 метров. При ее осмотре внутри обнаружено тело водителя. Мужчину подняли на поверхность и доставили на берег. К машине прикрепили трос и попробовали с помощью трактора произвести буксировку. Трос не выдержал нагрузки и оборвался. Обычная легковушка из-за воды увеличивает свой вес почти вдвое. Затем второй водолаз произвел погружение, дополнительно проверил надежность крепления и состояние троса. Приступили ко второй попытке поднятия автомобиля со дна реки. Трактору малым ходом удалось подтащить к берегу затонувший "Хантер". Работы по поднятию тела погибшего мужчины и автомобиля были завершены", - сообщили спасатели.

Тело утонувшего мужчины передано судмедэкспертам.

В министерстве территориальной безопасности края подчеркнули, что движение через водоемы возможно только через специальные переправы, которые в настоящий момент закрыты.