Самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

Следственный комитет подозревает бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области в создании одной из самых крупных в стране площадок по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК.

По данным источников, налоговиков покрывали сотрудники правоохранительных органов. Среди возможных клиентов подозреваемых упомянуты, в частности, компании-подрядчики "Роскосмоса" и "Московского метрополитена".

По данным следствия, при содействии группировки коммерсанты из разных регионов смогли уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Следственные действия прошли в налоговой инспекции в Тольятти, а также в домах у бывших налоговиков, которых подозревают в причастности к ОПГ.