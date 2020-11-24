В Екатеринбурге – 273 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 384 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике COVID-19 на Среднем Урале, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (273 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 43 тыс. 996.

За сутки в области было выписано 387 человек и зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число выписанных достигло 36 тыс. 179, умерли 970 заболевших.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и дистанционное обучение для школьников.