24 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске из-за жалобы приостановлен аукцион на освещение кинотеатра Пушкина

В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион на выполнение работ по архитектурно-художественному освещению кинотеатра им. Пушкина с начальной ценой контракта 13,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком закупки выступает МАУ Челябинский Центр искусств "Театр+Кино".

В УФАС обратилась компания из Златоуста ООО "Престиж". Заявитель считает, что учреждение необоснованно ограничило конкуренцию при проведении закупки, установив специальные требования к участникам. Так, они должны предоставить копии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и лицензии из реестра членов СРО.

По мнению заявителя, эти условия противоречат законодательству.

В настоящий момент проведение аукциона приостановлено. Жалоба будет рассмотрена в течение семи рабочих дней.

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В Челябинске из-за жалобы приостановлен аукцион на освещение кинотеатра Пушкина

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Теги: аукцион, кинотеатр, ФАС, жалоба,



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