Депутаты Воронежской городской думы обсуждали возможность корректировки бюджета Воронежа

На заседании постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Воронежской городской думы депутаты рассмотривали вопрос о внесении изменений в решения о бюджете городского округа город Воронеж на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации города Воронежа Елена Муромцева сообщила, что с учетом планируемого объема привлечения кредитов от кредитных организаций в целях перекредитования под более низкую процентную ставку – 5,25% годовых (ранее – от 5,9% до 6,6%) в 2020 году предлагается увеличить объем полученных и погашенных кредитов от кредитных организаций на 4 420 000 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с предоставлением из областного бюджета городскому округу кредита в сумме 250 000 тысяч рублей на покрытие временного кассового разрыва и его погашением 28 сентября 2020 года предлагается увеличить объем полученных и погашенных кредитов от других бюджетов на 250 000 тысяч рублей.

При этом, в результате произведенной корректировки, по словам Елены Муромцевой, параметры бюджета города не изменятся. Они составят: по доходам – 22, 169 млрд рублей; по расходам – 22, 774 млрд рублей. Дефицит будет составлять 604 772 тысяч рублей или 6,3% от налоговых и неналоговых доходов бюджета города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, еще одним важным вопросом стало внесение изменений в решение городского парламента о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2020 год.

В частности, депутаты обсуждали судьбу брошенного здания по улице Машиностроителей, 13. Администрация города Воронежа предложила исключить этот объект недвижимого имущества из прогнозного плана, так как этот земельный участок расположен в территориальной зоне с индексом Ж7 – зона многоэтажной застройки. Учитывая плотность существующей застройки, городские власти решили исключить возможные риски использования земельного участка под точечную застройку многоквартирным домом. Мэрия предложила привлечь инвестора для возможной передачи указанных объектов по концессионному соглашению с сохранением социальной направленности.

В результате обсуждения городские парламентарии Андрей Соболев, Иван Кандыбин, Роман Жогов и Александр Сысоев предложили в течение месяца предоставить на рассмотрение профильных комиссий городской Думы предложения о возможном размещении на указанной территории социального объекта, возведение которого возможно за счет финансирования из средств муниципального и областного бюджетов.