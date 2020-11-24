Эсминец "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды России на Дальнем Востоке

Американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра вторгся в территориальные воды России в заливе Петра Великого (Японское море), говорится в сообщении Минобороны России.

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод", - рассказали подробности в оборонном ведомстве.

"После полученного предостережения от российского корабля о смене курса, американский корабль сразу вышел в нейтральные воды", - отметили в Минобороны.