24 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд встал на сторону застройщиков в вопросе согласования архитектурного облика зданий

В понедельник, 23 ноября, Свердловский областной суд полностью удовлетворил иск Гильдии строителей Урала об исключении из административного регламента выдачи разрешений на строительство положений, касающихся согласования архитектурно-градостроительного облика.
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Как сообщили Накануне.RU в Гильдии, речь идет об обязательном наличии среди документов, необходимых для получения разрешения, эскизного проекта, согласованного администрацией Екатеринбурга.

"Наш основной аргумент был в том, что исчерпывающий перечень документов для выдачи разрешений на строительство предусмотрен Градостроительным кодексом. Требовать какие-то иные документы по закону запрещено. После вступления в силу решения суда нельзя будет проверять наличие согласованного архитектурно-градостроительного облика при выдаче разрешений. И невозможно станет отказывать по причине его отсутствия", - рассказал заместитель директора Гильдии строителей Урала Александр Кислых.

Иск был подан не от имени конкретных застройщиков, чьи права были нарушены, а Гильдией строителей Урала в интересах ее членов. Как отметили в организации, такая возможность предусмотрена федеральным законом.

Вячеслав Трапезников(2020)|Фото: PR-служба АСРО "Гильдия строителей Урала"

"Уникальность события состоит в том, что суд признал не конкретного застройщика, а именно саму Гильдию надлежащим истцом в деле о защите прав всего строительного комплекса. Этот прецедент, насколько нам известно, является первым в России. Мы намерены и далее занимать последовательную позицию в исключении незаконных административных барьеров. Благодарим органы прокуратуры и министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области за принципиальную позицию при рассмотрении данного спора", - прокомментировал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Решение вступит в силу через месяц после изготовления в окончательном виде, если не будет подана апелляционная жалоба.

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В Екатеринбурге суд встал на сторону застройщиков в вопросе согласования архитектурного облика зданий

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Теги: здания, облик, строители, суд, Екатеринбург



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