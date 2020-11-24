24 Ноября 2020
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окно, ребенок, мягкая игрушка (2018) | Фото: arnapress.kz

На Ямале осудили бабушку, выбросившую из окна младенца

Жительницу Аксарки признали виновной в покушении на убийство собственной малолетней внучки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Будучи пьяной, она выбросила из окна своей квартиры внучку, которой на момент преступления было всего лишь 11 месяцев. Ребенка бабушка выбросила без верхней одежды, при температуре воздуха минус восемь градусов. Ребенок получил кровоподтек на правой голени. Смерть не наступила лишь потому, что девочка упала в сугроб, который смягчил удар, а также потому что мать ребенка, оказала ей своевременную помощь.

Дело рассматривалось в Лабытнангском городском суде с участием шести присяжных заседателей.

В суде обвиняемая утверждала, что ничего не помнит. Доводы стороны защиты и подсудимой опровергнуты гособвинителем и присяжные заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт. Женщину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одновременно назначено дополнительное наказание – ограничение свободы на год.

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На Ямале осудили бабушку, выбросившую из окна младенца

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Теги: бабушка, внучка, окно, ребенок, суд



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