24 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале за сутки выявлено 228 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 228 новых случаев COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 25 тыс. 65 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 590 заболевших. За сутки выписаны 23 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 616 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19 скончались мужчина 75 лет и женщины 58, 64, 78 и 80 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 62, 64 и 65 лет и 81-летняя женщина.

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На Южном Урале за сутки выявлено 228 новых случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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