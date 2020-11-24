На Южном Урале за сутки выявлено 228 новых случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 228 новых случаев COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 25 тыс. 65 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 590 заболевших. За сутки выписаны 23 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 616 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19 скончались мужчина 75 лет и женщины 58, 64, 78 и 80 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 62, 64 и 65 лет и 81-летняя женщина.