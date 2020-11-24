"Мегионнефтегаз" подтвердил перспективы палеозоя в ХМАО

"Славнефть-Мегионнефтегаз" оценил нефтеносность палеозойских отложений на Южно-Островном участке недр в ХМАО. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, углеводородные ресурсы, сосредоточенные в этих пластах, могут превышать 2 млн тонн.

Геологическое изучение доюрского комплекса – масштабный проект "Мегионнефтегаза", открывающий новые перспективы для развития нефтедобычи в регионе. Он реализуется при участии отраслевых научно-исследовательских центров и нефтесервисных партнеров, что обеспечивает высокую результативность геологоразведочных работ. Подтверждение промышленной нефтеносности доюрских пластов и вовлечение в разработку дополнительных запасов позволит компании еще более эффективно использовать ресурсную базу и существующую производственную инфраструктуру.

"Запланированные работы в рамках первого этапа проекта мы выполнили в кратчайшие сроки. Полученный результат принципиально важен как для нашего предприятия, так и для региона в целом, ведь доюрский комплекс пока слабо изучен", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Южно-Островной участок недр, расположенный на территории Нижневартовского и Сургутского районов Югры, входит в Левобережную группу месторождений. Стратегия "Мегионнефтегаза" предусматривает исследование глубоких горизонтов и на других активах. По оценкам специалистов, суммарный потенциал добычи из доюрского комплекса на участках компании может превысить 13 млн тонн.