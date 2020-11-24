24 Ноября 2020
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Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

С начала года на Среднем Урале построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья

За десять месяцев 2020 года на Среднем Урале введено полтора миллиона квадратных метров жилья. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, этот показатель на 8,8% превышает прошлогодние объемы строительства в регионе за аналогичный период.

По данным Свердловскстата, только в октябре было сдано 166,6 тысячи квадратных метров. Значительная доля жилья, построенного с января по ноябрь, приходится на индивидуальное жилье и составляет 51,8% площади новостроек.

В Екатеринбурге за десять месяцев введено 727 тысяч квадратных метров. Это почти половина от всего жилья, построенного в регионе с начала года – 48,1%. Всего же в октябре введено 54,8 тысячи квадратных метра или 604 квартиры.

строительство рабочий(2013)|Фото: Накануне.ru

По итогам десяти месяцев второе место по объемам жилого строительства занимает Сысертский городской округ, здесь построили 100,8 тысячи квадратных метров жилья. Третье место по объему введенного жилья занимает Белоярский городской округ, где возведено 92,5 тысячи квадратных метра.

Среди управленческих округов наибольший объем жилья построен в Южном – с января по ноябрь здесь введено в эксплуатацию 365 тысяч квадратных метров домов и квартир. На втором месте Западный управленческий округ – 220,3 тысячи жилых квадратных метров. Третье место по объему жилья, построенному за десять месяцев занимает Горнозаводской управленческий округ, здесь построено 85,2 тысячи квадратных метров жилья. Далее следуют Восточный управленческий округ – 69,4 тысячи квадратных метров и Северный управленческий округ – 37,5 тысячи квадратных метров.

обманутые дольщики, Михаил Волков, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Министерство ведет мониторинг степени готовности и планируемой даты ввода объектов жилого строительства. Сегодня с уверенностью можно сказать, что предприятия строительного комплекса работают стабильно. При этом на объектах строительства обязательно выполняются все санитарные требования и рекомендации министерства", - заверил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Стоит отметить, что согласно задачам национального проекта "Жилье и городская среда" к 2024 году объемы жилищного строительства должны увеличиться в полтора раза.

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С начала года на Среднем Урале построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья

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Теги: жилье, строительство, объемы, Средний Урал



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