24 Ноября 2020
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Градусник, таблетки, лекарства, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Роспотребнадзоре назвали "самый грозный" симптом коронавируса

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением коронавирусной инфекции, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в период пандемии о развитии COVID-19 в большинстве случаев говорит сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния.

Однако эта симптоматическая комбинация может встречаться и при других заболеваниях, подчеркнула специалист в беседе с ТАСС.

Ранее в Минздраве заявили, что вопреки расхожему мнению о том, что главный симптом коронавируса – это потеря вкуса и обоняния, такая особенность постигает только около половины пациентов.

В 90% случаев бывает подъем температуры выше 37,5. У 90% пациентов симптомы проявляются в течение 2-6 дней после заражения, хотя в рекомендациях Минздрава говорится об инкубационном периоде до 12 дней.

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В Роспотребнадзоре назвали "самый грозный" симптом коронавируса

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Теги: коронавирус, одышка, симптом



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