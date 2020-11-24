Работа поставщика питания пермской школы №7, где отравились ученики, будет временно приостановлена

Работа поставщика питания школы №7, где отравились ученики, будет временно приостановлена до решения суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Такое решение было принято по результатам совместной проверки краевого Роспотребнадзора и департамента образования администрации Перми. Из-за приостановки работы предприятия, режим работы школы сокращен. Учащиеся первой смены будут учиться с 8.35 до 11.35, второй смены - с 14.35 до 17.35.

Проверки поставщиков питания будут проведены в каждом районе Перми.

Напомним, с 18 по 21 ноября у 18 учеников появились жалобы на плохое самочувствие, было проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, в том числе на коронавирусную инфекцию. По некоторым данным, у 10 младшеклассников появилась рвота и поднялась температура. 23 ноября у 13 учеников был выявлен норовирус, у двух ребят – ОРВИ, коронавирус ни у кого обнаружен не был. Сейчас дети находятся дома, их состояние удовлетворительное.

Сотрудники пищеблока с норовирусом были отстранены от работы и заменены другими. В выходные в школе была проведена дезинфекция классов, пищеблока и столовой.