24 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске сотрудника дорожной больницы будут судить за коммерческий подкуп

В Челябинске начальника отдела информационных технологий дорожной клинической больницы будут судить за коммерческий подкуп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральское СУ СКР на транспорте.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. обвиняемый неоднократно получал от директора ООО "Рестарт" и его компаньона деньги на общую сумму 330 тыс. руб. за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при исполнении договора на оказание услуг по технической поддержке информационной системы "Медкарта". При этом фактической оценки и проверки объема и качества проведенных работ не проводилось.

Его задержали при очередном получении денег.

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В Челябинске сотрудника дорожной больницы будут судить за коммерческий подкуп

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Теги: коммерческий подкуп, суд, дорожная больница,



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