24 Ноября 2020
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Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Не сокрыли, а неправильно информировали: больницу в Уфе оштрафовали за 1,4 тыс. неучтенных ковидных больных

В Уфе суд на 200 тыс. руб. оштрафовал Республиканскую клиническую больницу им. Куватова. Причиной стали почти полторы тысячи неучтенных больных с коронавирусом. При этом в республиканском Минздраве считают, что медучреждение не утаивало данные, а просто неправильно о них докладывало.

"Сокрытия информации не было. Все данные передавались в Роспотребнадзор, но не в той форме, которая должна быть: они передавались по общему количеству. А Роспотребнадзор со своей стороны требовал персональные данные выявленных пациентов", - цитирует Минздрав Башкирии РБК.

В больнице намерены обжаловать решение суда. Минздрав считает, что Роспотребнадзор должен был предоставить "какой-то защищенный канал или какую-то схему" для передачи персональных данных больных.

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Не сокрыли, а неправильно информировали: больницу в Уфе оштрафовали за 1,4 тыс. неучтенных ковидных больных

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Теги: штраф, уфа, больница, минздрав, роспотребнадзор, персональные данные



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