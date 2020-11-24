В Челябинске неизвестные сожгли автомобиль журналиста

В Челябинске неизвестные подожгли автомобиль корреспондента Znak.com Марины Малковой.

Инцидент произошел ночью 24 ноября на улице Бейвеля.

Как сообщает издание, по словам очевидцев, возгорание началось под машиной. На месте был найден баллон, возможно, аэрозольный.

Автомобиль бы не единственным на парковке и стоял не с краю. Полицейские будут изучать видео с камер, установленных на домах.

Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью журналиста.