В Нижнем Тагиле построят индустриальный парк "Восточный": подписано соглашение

На территории Нижнего Тагила планируют построить индустриальный парк "Восточный". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соглашение о создании новой индустриальной площадки было подписано в понедельник, 23 ноября.

"Проект индустриальный парк "Восточный" нацелен, в первую очередь, на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Нижнего Тагила и создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Эти задачи в числе приоритетных обозначены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Формирование новой преференциальной территории также поможет в реализации ряда национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Производительность труда и поддержка занятости", - рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Промышленный парк общей площадью 38,9 га будет находиться под управлением Корпорации развития Среднего Урала. В соответствии с архитектурно-градостроительной концепцией в индустриальном парке "Восточный" формируются земельные участки для размещения новых производственных предприятий. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, площадка уже привлекает внимание потенциальных инвесторов.

"В текущих экономических условиях важно создавать новые площадки и строить новые производства. Мы давно работали над созданием индустриального парка в Нижнем Тагиле, но развитие проекта шло медленно. Благодаря компетенциям Корпорации развития Среднего Урала мы сможем ускорить реализацию данного проекта. Подписанное соглашение – это уже толчок к появлению первых резидентов. Особое внимание будет уделяться высокотехнологичным компаниям", - пообещал Владислав Пинаев.

"Сеть доступных инфраструктурных площадок на территории Свердловской области – одна из приоритетных задач Корпорации. Наш план – иметь в регионе не менее 10 индустриальных площадок с готовой инфраструктурой к 2035 году. Нижний Тагил это динамично развивающийся город с огромным промышленным, инновационным и человеческим капиталом, в котором возможно реализовать крупные проекты. Нам предстоит структурировать концепцию парка "Восточный" и активно включиться в работу по его созданию, в том числе к вопросам строительства инженерной и транспортной инфраструктуры", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.