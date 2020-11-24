24 Ноября 2020
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Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Больницы Ямала получили защитные противоэпидемические костюмы

Компания "Ямал СПГ" в рамках сотрудничества с правительством ЯНАО оказывает помощь медицинским учреждениям региона.

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, компания поставила 10 тыс. противоэпидемических костюмов для нужд медиков. Спецкостюмы необходимы для минимизации риска инфицирования и безопасной работы медицинского персонала и экипажей скорой помощи. Костюмы получила Салехардская окружная клиническая больница.

Кроме того, компания передала Новоуренгойской центральной городской больнице более 10 тыс. одноразовых противоэпидемических костюмов, медицинских масок, бахил и защитных очков для медиков.

Тем временем, в ноябрьском СПИД-Центре Ямало-Ненецкого автономного округа развернули 65 дополнительных коек для людей с подтвержденным коронавирусом.

Таким образом, в медучреждении будет функционировать 120 коечных мест для лечения граждан со всеми формами заболевания.

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Больницы Ямала получили защитные противоэпидемические костюмы

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Теги: Ямал, больницы, коронавирус



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