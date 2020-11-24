Родителям могут разрешить не собирать справки для получения пособий

Минэкономразвития разработало проект закона, в случае принятия которого для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении родителям не придется собрать справки.

Документ предусматривает самостоятельную проверку властями предоставленных россиянами документов для получения выплаты. Реализация инициативы даст возможность избежать обращения граждан за получением справок о составе семьи, а также выписок из домовых книг, пишут "Известия".

Сегодня для получения пособий необходимо предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы либо учебы, реквизиты счета.

Как сообщалось, оформить пособия для детей от трех до семи лет теперь будет проще: правительство РФ сократило список необходимых документов.

В частности, теперь родители не должны предоставлять документы с информацией об алиментах - эту информацию госорганы получат сами через электронную систему. Изменения вступят в силу с 1 ноября.