Кабмин выделил регионам поддержку экономики 80 млрд рублей

Российский президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные 80 млрд руб. для поддержания экономики в 39 регионах, у которых из-за эпидемии коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве России, всего в текущем году на балансировку региональных бюджетов было направлено более 200 млрд руб.

Ранее на существенный рост дефицита бюджета главе государства пожаловался руководитель Псковской области Михаил Ведерников. Губернатор попросил Путина о финансовой помощи.

Как сообщалось, кабмин не планирует вводить на федеральном уровне дополнительные ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса.

Ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном субъекте.