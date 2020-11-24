Назван кандидат на пост Чубайса в "Роснано"

Главным кандидатом на должность главы "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, который, как ожидается, заменит Анатолия Чубайса.

"Роснано" за 13 лет совместно проинвестировало более 590 млрд руб. и обеспечило запуск работы 126 новых предприятий наноиндустрии. Общий объем продаж продукции, произведенной на этих заводах по итогам 2019 года превысил 2,2 трлн руб., сообщает РБК.

Ранее в Кремле отказались комментировать вопрос назначения руководителей упраздняемых институтов развития, в том числе возможный переход Анатолия Чубайса на другую должность,

Напомним, премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о реформе так называемых институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе он подтвердил ликвидацию восьми организаций.

Инвестблок будет сформирован на базе ВЭБ.РФ. В управление этой структуре переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.