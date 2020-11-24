Оперштаб: вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируется

Кабмин России не планирует вводить на федеральном уровне дополнительные ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили в оперативном штабе, ограничительные меры вводятся главами регионов в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном субъекте, сообщает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в стране выявлено 25 тыс. 173 новых случая заражения COVID-19 — это рекордная цифра за все время пандемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан страны поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться, но взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе.