24 Ноября 2020
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Общество В России
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший главный криминалист МВД получил срок за мошенничество

Суд приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД Петра Гришина, его заместителя Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова по делу о хищении средств, выделявшихся на криминалистическое оборудование.

Гришин был задержан и арестован в 2017 году. Он с Мазуром закупал оборудование для экспертно-криминалистического центра у подконтрольных Нарутову фирм по завышенной цене. Общий ущерб от их деятельности на момент ареста следователи оценивали в 90 млн руб.

Гришин получил восемь лет колонии, Мазур и Нарутов по семь лет. Гришин также лишился звания генерал-лейтенанта полиции, а Мазура — полковника. Со всех осужденных суд постановил взыскать в пользу МВД в качестве ущерба более 62,4 млн руб., сообщает РБК.

Напомним, в Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального ГУ МВД за покушение на хищение денежных средств у бизнесмена Артура Никитина.

Обвиняемый с соучастником, в отношении которого уже вынесен приговор, знали о расследуемом уголовном деле по факту уклонения от уплаты налогов. Они предложили бизнесмену за 25 млн руб. решить вопрос о прекращении уголовного дела.

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Бывший главный криминалист МВД получил срок за мошенничество

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Теги: МВД, мошенничество, суд



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