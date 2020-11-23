Путин наградил главу "Русской медной компании" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

23 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
алтушкин игорь алексеевич глава зао русская медная компания (2018) | Фото: Накануне.ru

Путин наградил главу "Русской медной компании" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент Владимир Путин наградил главу "Русской медной компании" Игоря Алтушкина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Документ опубликован на портале правовой информации. Награда вручена "за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса".

Напомним, в апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время беседы с Владимиром Путиным упоминал главу "РМК" в числе бизнесменов, оказывающих наибольшую поддержку в борьбе с коронавирусом на Урале. Вместе с Андреем Козицыным и Андреем Симановским они при посредничестве "Фонда святой Екатерины" доставили в регион большие партии медицинских средств индивидуальной защиты, а также закупили 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для Екатеринбурга были приобретены 30 новых автомобилей "скорой помощи".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин наградил главу "Русской медной компании" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Алтушкин, Русская медная компания, орден, За заслуги перед Отечеством



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети