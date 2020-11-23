Путин наградил главу "Русской медной компании" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент Владимир Путин наградил главу "Русской медной компании" Игоря Алтушкина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Награда вручена "за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса".

Напомним, в апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время беседы с Владимиром Путиным упоминал главу "РМК" в числе бизнесменов, оказывающих наибольшую поддержку в борьбе с коронавирусом на Урале. Вместе с Андреем Козицыным и Андреем Симановским они при посредничестве "Фонда святой Екатерины" доставили в регион большие партии медицинских средств индивидуальной защиты, а также закупили 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для Екатеринбурга были приобретены 30 новых автомобилей "скорой помощи".