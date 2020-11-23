"Baza": В Башкирии в крови сбитого автомобилем ребёнка нашли алкоголь

В Башкирии у мальчика, которого сбила машина, нашли 0,33 промилле алкоголя в крови, сообщает Telegram-канал "Baza".

Летом около села Мишкино девятилетнего пострадавшего сбила машина "Почты России". Мальчик получил перелом черепа, из-за чего его быстро госпитализировали. С водителем, который был за рулём злополучного автомобиля, по словам матери, проблем особо не было — он специально приезжал извиняться, и семья пострадавшего его простила. А вот к экспертам из местной нарколаборатории возникли вопросы. Через четыре месяца после аварии, пишет "Baza", маме пострадавшего показали результаты исследования крови её сына на алкоголь, которые, к слову, взяли у мальчика без разрешения родителей. В документах стояла цифра — 0,33.

Мать мальчика уверена, что её сын не пил и налицо какая-то злая ошибка. Заведующая лабораторией заявляет, что неточностей тут быть не может. Эксперты не исключают, что спирт мог смешаться с кровью случайно — например, через дезинфицирующие средства, которым обрабатывали травмы мальчика.

Напомним, несколько лет назад аналогичная история о "пьяном" маленьком пешеходе произошла в столичном регионе. В апреле 2017 г. Ольга Алисова, управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения. Машина сбила шестилетнего мальчика. Против водителя было возбуждено уголовное дело.

Врачу ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаилу Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. Согласно её результатам, в крови погибшего в ДТП ребёнка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. В скором времени судебная экспертиза опровергла данные и доказала, что ребенок был трезв. В результате обнаружившего в крови шестилетнего мальчика алкоголь эксперта отстранили от должности. По данным СК, он взял образец крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. В ноябре 2019 г. она вышла на свободу.