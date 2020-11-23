В Прикамье рабочий получил тяжёлую травму во время разгрузки металлопроката

В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за травм, полученных 37-летним рабочим, жителем деревни Кондратово, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

По версии следствия, утром 3 сентября в результате нарушения требований охраны труда сотрудниками одного из производственных предприятий, расположенных в деревне Берег Камы Пермского района, стропальщик во время разгрузки металлопроката из железнодорожного полувагона упал и получил травму. Врачи оценили её как "тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни". Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда".