В Сургуте по делу о сбыте наркотиков, от которых погибли три человека, арестованы два полицейских

В рамках расследования дела о гибели троих сургутян, отравившихся наркотиками, задержаны два сотрудника отдела МВД по Сургутскому району, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в состав банды кроме полицейских входила 32-летняя сургутянка. Сообщники купили синтетический наркотик. Они хранили его при себе и в своих квартирах вплоть до 19 ноября. Обыск, проведенный по месту жительства одного из силовиков, показал, что в квартире хранится 13 г "синтетики". За несколько часов до этого при личном досмотре его сообщницы обнаружено и изъято два свертка с аналогичным веществом массой 0,62 г, а в месте ее проживания – ещё более двух десятков подготовленных для реализации свертков.

Именно сообщница силовиков, полагают следователи, продала "синтетику" нескольким горожанам. 10 ноября 21-, 25 и 34-летние пострадавшие умерли. Полицейским предъявлено обвинение, они арестованы.

Напомним, аналогичная история с отравлениями "спайсами" в Сургуте прогремела на всю страну осенью 2015 г. С 18 сентября в больницу экономической столицы Югры начали спешно попадать сначала единицы, потом – десятки людей. Причиной стало неизвестное на тот момент вещество, не имевшееся в списке наркотических и, соответственно, запрещенных к распространению. В общей сложности пострадали 220 человек, семеро умерли. Две-три затяжки этой курительной смесью, основанной на яде, ведут прямиком в кому, говорят медики. Сейчас это вещество уже внесено в список запрещенных.