Депутаты Воронежской городской думы возмущены деятельностью ООО «Городские парковки»

Контрольно-счетная палата (КСП) города Воронежа представила вниманию депутатов Воронежской городской Думы отчет о проверке функционирования платных парковок на территории Воронежа. Вопрос рассмотривали на совместной комиссии городского парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению аудиторов парковочных мест в городе выделено в достаточном количестве – более 5 тысяч. Это больше, чем в других городах Центрально-Черноземного региона. Инвестиции в этой сфере составили 116,4 млн. рублей. При этом, в городской бюджет по состоянию на 1 июля 2019 года перечислено концессионером 18,9 млн. рублей. А всего на счет ООО «Городские парковки за 11 месяцев поступила плата за пользование парковочными местами в размере 89,3 млн. рублей.

При этом, в ходе проверки сотрудниками КСП выявлены нарушения. А именно: затраты на паспортизацию дорог завышены примерно на 1,7 миллиона рублей. В 2019 году не были выполнены обязательства по содержанию парковочных мест. Концессионер не подавал заявку на уборку в МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» в течение 6 месяцев. В результате учреждение убирало парковочные места в рамках своего муниципального задания за счет бюджетных средств. Расходы за это время составили 1,8 млн. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, аудиторы считают одним из основных нарушений – отсутствие прозрачности в бухгалтерском учете концессионера. В частности, в эксплуатационные расходы необоснованно были включены такие пункты, как чай, кофе, пряники, салфетки на сумму около 0,5 млн. рублей.

Отчет аудиторов вызвал эмоциональные выступления и возмущение со стороны депутатов городской думы.

Депутат по избирательному округу № 17, председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин назвал действия концессионера недопустимыми.

"У меня есть четкое мнение об этом и вряд ли я его когда-либо поменяю: парковки должны быть муниципальными, – отметил депутат избирательного округа № 3, председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов. – Только муниципалитет может проконтролировать работу в этой сфере и дать четкие ответы на все поставленные вопросы в части бухгалтерской отчетности. И в зимнюю погоду, при снегопадах, концессионер не в состоянии обеспечить уборку парковочных мест своими силами, финансовая нагрузка за это неоправданно ложится на плечи города".

Депутат избирательного округа № 9, первый заместитель председателя городской думы Воронежа Александр Провоторов предложил поставить вопрос по устранению недочетов в работе концессионера на особый контроль.