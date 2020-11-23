На Южном Урале детей, чьи родители заболели COVID-19, будут размещать в учреждениях соцобслуживания

В Челябинской области детей, инвалидов и престарелых, чьи родственники госпитализированы с коронавирсом, будут размещать в учреждениях соцобслуживания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Если южноуральцев госпитализируют с COVID-19, а у них дома остаются без присмотра дети или нуждающиеся в постоянном уходе родственники, их будут направлять в стационарные учреждения социальной защиты населения.

Алгоритм процедуры разработан министерство социальных отношений и министерство здравоохранения Челябинской области.