23 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Антисептик, не соответствующий требованиям безопасности (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Предприниматель из Сысерти подозревается в производстве кожного антисептика, опасного для жизни и здоровья

Следственный отдел по Сысерти СКР Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя по подозрению в производстве, хранении и сбыте кожного антисептика, не отвечающего требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, производство и хранение антисептика для рук осуществлялось с апреля по ноябрь текущего года. Для этого в одном из поселков Сысертского района специально был оборудован цех под названием "Антисепт". Однако исследования показали, что продукт не отвечал установленным требованиям и представлял реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Антисептик, не соответствующий требованиям безопасности(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию объемом 5 тыс. 740 л. антисептика, а также 3 тыс. л. изопропилового спирта, 12 тыс. л. растворителя, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства. Конфискованные образцы жидкости сыщики направили в Роспотребнадзор для проведения экспертизы. Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым. Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом 7 человек", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Антисептик, не соответствующий требованиям безопасности(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Антисептик, не соответствующий требованиям безопасности(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

По его словам, екатеринбургский бизнесмен обещал сегодня добровольно явиться в полицию и хоть и с опозданием, сдержал обещание, придя с адвокатом. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в региональный СКР.

На данный момент следователи СКР проводят комплекс мероприятий, устанавливая все обстоятельства преступления. Сыщики УЭБ и ПК ОВД Сысерти и ГУ МВД области также выясняют, в какие конкретно торговые точки поставлялся для реализации опасный септик.

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Предприниматель из Сысерти подозревается в производстве кожного антисептика, опасного для жизни и здоровья

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Теги: антисептик, здоровье, бизнесмен, СКР



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