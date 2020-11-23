В Челябинской области рыбаки на снегоходе провались под лед

На озере Иртяш в Челябинской области трое рыбаков на снегоходе провалились под лед. Один человек погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел сегодня утром. В 5 км от берега снегоход попал в полынью и провалился под лед вместе с пассажирами.

О происшествии в 112 сообщили очевидцы, на место были направлены сотрудники МЧС, ГИМС, полиции, скорой медицинской помощи и поисково-спасательный отряд Кыштыма. По прибытию спасатели пешком вышли на лед на помощь к потерпевшим. Также к месту провала на снегоходе выдвинулись местные жители. Они остановились на безопасном расстоянии и продолжили путь пешком.

Когда спасатели подошли к полынье, один из повалившихся не подавал признаков жизни. Двух мужчин с помощью спасательных приспособлений вытащили из воды и передали сотрудникам скорой помощи. Погибший мужчина также был извлечен из водоема и транспортирован к берегу.