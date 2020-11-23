353 призывника из Екатеринбурга пополнят ряды российской армии

353 жителя Екатеринбурга направились на областной сборный пункт в Егоршино, чтобы в дальнейшем пополнить ряды российской армии. Около трети из них уже прибыли к местам дислокации воинских частей. Всего в период осенней призывной кампании из уральской столицы отправилось служить свыше 900 новобранцев. Примерно такое же количество – в период весеннего призыва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, в большей части новобранцы будут нести службу в войсках Центрального и Восточного военных округов. Все ребята прошли тщательный отбор, в ходе которого специалисты проверили состояние здоровья каждого из новобранцев.

По заверениям представителей комитета административных органов администрации Екатеринбурга, все призывники прошли многоуровневый медицинский и санитарный контроль для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, на протяжении всего отбора соблюдались масочный режим, социальная дистанция и дезинфекция помещений. Помимо этого, доставка призывников осуществлялась на транспорте, в котором регулярно дезинфицируются салон, багажные отсеки и система вентиляции.

Новобранцам также выдали средства индивидуальной защиты, а по прибытию в воинские части для них предусмотрен обязательный двухнедельный карантин.