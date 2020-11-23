23 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Челябинские депутаты обсудили ход реализации программы "Сохранение объектов культурного наследия"

На заседании комитета ЗСО по молодежной политике депутаты обсудили информацию о ходе реализации в 2019-2020 гг. государственной программы Челябинской области "Сохранение объектов культурного наследия", передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Алексей Федичкин. Он рассказал о выполнении целевых показателей госпрограммы за 2019 год и девять месяцев текущего года. В частности, в прошлом году проблемой при выполнении программы стало неисполнение подрядными организациями шести госконтрактов, что привело к не освоению средств областного бюджета в объеме 8 млн 84 тыс. руб. Эти средства были возвращены в бюджет и повторно не использованы.

По итогам 2019 г. эффективность реализации государственной программы была оценена, как средняя.

В 2020 г. было заключено 45 государственных контрактов на общую сумму 14 млн 565 тыс. руб., исполнено 33 на сумму 8 млн 32 тыс. Экономия бюджетных средств, образовавшихся в ходе проведения конкурентных процедур, составила 2 млн 860 тыс. руб. и возвращена в областной бюджет. Риски не достижения целевых показателей программы в 2020 году отсутствуют.

Депутаты по итогам обсуждения рекомендовали госкомитету принимать меры по включению организаций, сорвавших госконтракты, в реестр недобросовестных подрядчиков. Также они рекомендовали госкомитету направить в комитет ЗСО по молодежной политике проект программы на 2021-2025 гг., которая в настоящий момент проходит процедуру согласования.

Также на заседании рассмотрели итоги проверки Контрольно-счетной палатой региона деятельности госкомитета. Проверка прошла в первом квартале 2020 г. По ее результатам выявлено 51 нарушение. На текущий момент устранено 45 нарушений, шесть будут устранены до конца первого квартала 2021 г.

Аудитор КСП региона добавил, что период проверки использования средств областного бюджета составлял три года с 2017-2019. В этот период госкомитетом руководил Александр Баландин. Комитету было выдано представление об устранении выявленных нарушений. В частности, нарушения касались неэффективного использования бюджетных средств, нарушения закона о контрактной системе. Были и неустранимые нарушения. В настоящий момент с контроля снято 45 нарушений.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш рекомендовал КСП в 2021 г. проверить выполнение госкомитетом представления об устранении нарушений.

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Челябинские депутаты обсудили ход реализации программы "Сохранение объектов культурного наследия"

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Теги: госкомитет, ЗСО, депутаты, программа, КСП, проверка,



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