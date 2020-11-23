В Югре из-за коронавируса отменили Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек

В Ханты-Мансийске из-за пандемии коронавируса отменили XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом журналистам рассказал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, от проведения мероприятия в режиме онлайн было решено отказаться, поскольку это не отражает его суть - ведь на съезде определяют "лучших волшебников страны". И само мероприятие должно проходить с участием детей и взрослых.

При этом проект "Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири" состоится в онлайн-формате, как и губернаторская елка для одаренных юных югорчан и детей с особенностями развития.

В прошлом году Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ханты-Мансийске с 6 по 9 декабря. Участие в нем приняли команды из Югры, Оренбурга, Пермского края.