23 Ноября 2020
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Общество В России
видеокамера, видеонаблюдение (2019) | Фото:yandex.ru

Водителей обяжут обвешаться устройствами, следящими за их состоянием

С 2021 года водителей пассажирских автобусов и такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Об этом пишут "Ведомости".
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Для снижения аварийности из-за сна Минтранс собирается обязать использовать специальные устройства, следящие за состоянием водителя. Например, устройства, регистрирующие наклон головы водителя и похожие на наушники. Или следящие за движениями глаз и их открытостью. Есть также специальные браслеты, нейроинтерфейсы, следящие за активностью головного мозга человека, или следящие камеры.

Исполнительный директор "Нейронета" Александр Семенов заявил, что российским водителям будут навязаны устройства, одобренные его компанией. Некоторые прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле.

При этом с 2018 года в общественном транспорте Москвы уже внедряется система контроля состояния водителей "Антисон". Там используется камера с инфракрасной подсветкой, на которую было много жалоб со стороны водителей - камера доставляет дискомфорт глазам. Однако на жалобы не обращают внимания, и сегодня ими оборудовано более 7500 автобусов, электробусов и трамваев, а в планах – оснастить ею весь парк наземного транспорта.

Со временем всех водителей, в том числе на личном автомобиле, могут заставить обвешаться следящими устройствами.

Главный предлог для внедрения следящих технологий - снижение аварийности на дорогах. Однако в 2018 году в ДТП погибли 14 тыс. человек. При этом, например, от случайных падений погибли более 7 тыс., от случайных утоплений - 5 тыс. По логике инициаторов слежения за водителями, нужно обвешивать датчиками все окна и окружать ими все водоемы. Если же учесть, что от повреждений с неопределенными намерениями погибло в 3 раза больше людей, чем в ДТП (43 тыс.), то следящие устройства нужно прикрепить к каждому и навсегда.

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Водителей обяжут обвешаться устройствами, следящими за их состоянием

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Теги: водитель, дтп, аварийность, слежка



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