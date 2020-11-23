23 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
библиотека (2020) | Фото: Администрация Шадринска

На Южном Урале открыли семь модельных библиотек и закупили автоклубы для четырех районов

Депутаты на заседании комитета ЗСО по молодежной политике рассмотрели информацию о реализации национального проекта "Культура" в Челябинской области за десять месяцев 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.

В области реализуется три региональных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

В рамках проекта "Культурная среда" в регионе открыто семь модельных библиотек, четыре из которых за счет федеральных средств. Также получены дополнительные средства из федерального бюджета на переоснащение библиотеки в Златоусте. Эта библиотека откроется в декабре.

В Саткинский, Нагайбакский, Октябрьский и Карталинский районы поступили автоклубы. Клубы ДК на колесах в дальнейшем могут быть использованы для проведения культурно-массовых мероприятий. Завершено оснащение Магнитогорской государственной консерватории музыкальными инструментами за счет областного бюджета.

В рамках проекта "Цифровая культура" Челябинской государственной филармонией организован проведение онлайн-трансляции концертов духового оркестра на портале Культура.рф. Государственный исторический музей Южного Урала и краеведческий музей Копейска прошли конкурсный отбор по созданию мультимедиа-гида для своих экспозиций.

По проекту "Творческие люди" было проведено пять фестивалей детского творчества, реализовано пять творческих проектов по укреплению гражданской идентичности, один фестиваль в области театрального искусства, реализовано два выставочных проекта, реализовано шесть культурно-просветительских проектов для школьников. 522 специалиста в сфере культуры повысили свою квалификацию на базе центров непрерывного образования.

Однако в 2020 г. из-за пандемии коронавируса приходилось отменять мероприятия или менять формат их проведения. Это привело к снижению показателя посещаемости учреждений культуры. С такой проблемой столкнулись и другие регионы России. В связи с этим в паспорт нацпроекта будут внесены изменения. Другие показатели нацпроекта в регионе будут выполнены.

В 2021 г. будет продолжена работа по ремонту учреждений и их оснащению, по поддержке творческих инициатив жителей региона и цифровизации отраслей культуры. По итогам рассмотрения депутаты обратились к министерству с просьбой предоставить в комитет информацию о планах и задачах по реализации нацпроекте на 2021 год.

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На Южном Урале открыли семь модельных библиотек и закупили автоклубы для четырех районов

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Теги: культура, нацпроект, депутаты, ЗСО,



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