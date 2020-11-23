"Всем оппонентам: не дождетесь!": Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он заявил в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня я уже на работе. День будет насыщенным, я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - написал президент.

Зеленский сообщил, что его тест на коронавирус отрицателен.

Он попросил граждан "понимать риски и максимально себя беречь". Кроме самоизоляции, ношения маски и соблюдения социальной дистанции Зеленский предложил соблюдать спортивный режим и использовать сбалансированные витаминные программы.

В отличие от Дональда Трампа, Зеленский не стал рассказывать, какими препаратами его лечили. Зато известно, что президент и глава его администрации Сергей Ермак лечились в киевской клинике "Феофания".