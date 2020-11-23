Антисептик, которым отравились девять человек в Якутии, сняли с продажи

В Якутии сняли с продажи антисептик для рук, которым отравились девять человек.

Постановление вынесло республиканское управление Роспотребнадзора. Документ касается всех юридических лиц и предпринимателей.

Напомним, компания распивала антисептик в частном доме в селе Томтор 18 ноября. В результате семь человек скончались, еще двое находятся в коме. Остаток антисептика изъят для экспертизы, возбуждено уголовное дело.

Отметим, ранее в аптечных сетях вырос спрос на спиртосодержащие настойки - боярышника, пустырника и т.п. Участники рынка предупреждали о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в регионах во время карантина.