В Кремле отказались комментировать перспективы нового назначения Чубайса

В Кремле отказались комментировать вопрос назначения руководителей упраздняемых институтов развития, в том числе возможный переход Анатолия Чубайса на другую должность, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что никогда не анонсирует кадровые вопросы. Так он ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина планы на руководителей тех институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы.

Ранее сегодня премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о реформе так называемых институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе он подтвердил ликвидацию восьми организаций.

Инвестблок будет сформирован на базе ВЭБ.РФ. В управление этой структуре переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.