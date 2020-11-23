23 Ноября 2020
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Политика В России
Анатолий Чубайс (2016) | Фото: пресс-служба президента РФ

В Кремле отказались комментировать перспективы нового назначения Чубайса

В Кремле отказались комментировать вопрос назначения руководителей упраздняемых институтов развития, в том числе возможный переход Анатолия Чубайса на другую должность, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что никогда не анонсирует кадровые вопросы. Так он ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина планы на руководителей тех институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы.

Ранее сегодня премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о реформе так называемых институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе он подтвердил ликвидацию восьми организаций.

Инвестблок будет сформирован на базе ВЭБ.РФ. В управление этой структуре переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

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В Кремле отказались комментировать перспективы нового назначения Чубайса

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Теги: анатолий чубайс, дмитрий песков, институты развития



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