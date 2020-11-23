К концу года в Екатеринбурге установят более 3 тысяч адресных табличек

Уральская столица готовится к переписи населения, которая была отложена из-за пандемии коронавиурсной инфекции. Новая дата проведения – март 2021 г., однако закончить с установкой адресных табличек на городские дома планируют уже к концу текущего года. Всего за это время управляющие компании должны обеспечить порядка 3 тыс. 40 домов адресными ориентирами.

"Работа с адресным хозяйством очень объемная и сложная. У нас в городе более 27 тыс. домов и районная администрация уже провела обходы. Законодатель установил, что за это отвечает собственник помещения. По большому счету, мы готовы помогать устанавливать гражданам и управляющим компаниям в том числе, - заявил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. - Хотелось бы обратиться к гражданам и попросить понять сложность и важность этого мероприятия. По возможности помочь установить таблички или, во всяком случае, не препятствовать".

Перепись населения проводится раз в 10 лет, однако аншлаги приходится менять намного чаще. Причины могут быть самыми разными: от капитального ремонта дома до актов вандализма или детского хулиганства. По словам начальника отдела управляющей компании ООО "Фонд Радомир" Павла Солнова, только за текущий год в Кировском районе было заменено порядка 40 табличек. Благодаря этому, район практически полностью готов к переписи населения.

"В целом практически на 98% домов уже присутствуют адресные таблички: осталось совсем чуть-чуть, точечно, - рассказывает Павел Солнов. - Есть такое понятие как "угловой дом" - он должен иметь два адреса и соответственно две таблички. В преддверии 2018 г. мы также устанавливали таблички с английскими названиями улиц, особенно на гостевых маршрутах. В тот год мы практически полностью обновляли весь гостевой маршрут".

Осмотр домов осуществляется компанией 1-2 раза в год (весной и осенью), однако контролировать ситуацию зачастую помогают и сами неравнодушные жители. Так, например, Светлана Мамонтова из поселка Изоплит в Кировском районе решила самостоятельно заказать аншлаг, после того, как весной, заболев коронавирусом, она не могла дождаться "скорой помощи".

"Сейчас такая эпидемия идет с коронавирусом и приходится вызывать "скорую", а она долго ищет, не может найти адрес. Родственникам приходилось выходить и встречать ее. Соседи тоже рассказывают, что это частые проблемы, когда "скорая" или такси не могут найти адрес. Скоро перепись населения, еще и на фоне этого решили заказать табличку и повесить на забор, чтобы и другие вызываемые машины нас долго не искали", - рассказала Светлана Мамонтова.

Жительница поселка самостоятельно заказала табличку, заплатила 400 руб. и уже через неделю забрала для установки. По ее словам, этот адресный ориентир поможет не только жителям самого дома, но и людям, осуществляющим перепись населения.

Напомним, что перепись населения проводится каждые 10 лет, чтобы установить точную численность населения РФ для разработки соответствующих программ развития и оказания, в том числе, социальных мер поддержки. Каждый муниципалитет оказывает поддержку процессу, организовывая помещение, транспорт, связь и контроль над наличием адресных табличек, для того, чтобы переписчики не плутали по улицам, а качественно выполняли свою функцию.