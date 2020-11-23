К концу года в Екатеринбурге установят более 3 тысяч адресных табличек

23 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Ул. Мичурина, 40 (2020) | Фото: Накануне.RU

К концу года в Екатеринбурге установят более 3 тысяч адресных табличек

Уральская столица готовится к переписи населения, которая была отложена из-за пандемии коронавиурсной инфекции. Новая дата проведения – март 2021 г., однако закончить с установкой адресных табличек на городские дома планируют уже к концу текущего года. Всего за это время управляющие компании должны обеспечить порядка 3 тыс. 40 домов адресными ориентирами.

Ул. Мичурина, 40(2020)|Фото: Накануне.RU

"Работа с адресным хозяйством очень объемная и сложная. У нас в городе более 27 тыс. домов и районная администрация уже провела обходы. Законодатель установил, что за это отвечает собственник помещения. По большому счету, мы готовы помогать устанавливать гражданам и управляющим компаниям в том числе, - заявил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. - Хотелось бы обратиться к гражданам и попросить понять сложность и важность этого мероприятия. По возможности помочь установить таблички или, во всяком случае, не препятствовать".

Алексей Прядеин(2020)|Фото: Накануне.RU

Перепись населения проводится раз в 10 лет, однако аншлаги приходится менять намного чаще. Причины могут быть самыми разными: от капитального ремонта дома до актов вандализма или детского хулиганства. По словам начальника отдела управляющей компании ООО "Фонд Радомир" Павла Солнова, только за текущий год в Кировском районе было заменено порядка 40 табличек. Благодаря этому, район практически полностью готов к переписи населения.

Павел Солнов(2020)|Фото: Накануне.RU

"В целом практически на 98% домов уже присутствуют адресные таблички: осталось совсем чуть-чуть, точечно, - рассказывает Павел Солнов. - Есть такое понятие как "угловой дом" - он должен иметь два адреса и соответственно две таблички. В преддверии 2018 г. мы также устанавливали таблички с английскими названиями улиц, особенно на гостевых маршрутах. В тот год мы практически полностью обновляли весь гостевой маршрут".

Ул. Мичурина, 40(2020)|Фото: Накануне.RU

Осмотр домов осуществляется компанией 1-2 раза в год (весной и осенью), однако контролировать ситуацию зачастую помогают и сами неравнодушные жители. Так, например, Светлана Мамонтова из поселка Изоплит в Кировском районе решила самостоятельно заказать аншлаг, после того, как весной, заболев коронавирусом, она не могла дождаться "скорой помощи".

Светлана Мамонтова(2020)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас такая эпидемия идет с коронавирусом и приходится вызывать "скорую", а она долго ищет, не может найти адрес. Родственникам приходилось выходить и встречать ее. Соседи тоже рассказывают, что это частые проблемы, когда "скорая" или такси не могут найти адрес. Скоро перепись населения, еще и на фоне этого решили заказать табличку и повесить на забор, чтобы и другие вызываемые машины нас долго не искали", - рассказала Светлана Мамонтова.

Жительница поселка самостоятельно заказала табличку, заплатила 400 руб. и уже через неделю забрала для установки. По ее словам, этот адресный ориентир поможет не только жителям самого дома, но и людям, осуществляющим перепись населения.

Ул. Синарская, 21(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что перепись населения проводится каждые 10 лет, чтобы установить точную численность населения РФ для разработки соответствующих программ развития и оказания, в том числе, социальных мер поддержки. Каждый муниципалитет оказывает поддержку процессу, организовывая помещение, транспорт, связь и контроль над наличием адресных табличек, для того, чтобы переписчики не плутали по улицам, а качественно выполняли свою функцию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

К концу года в Екатеринбурге установят более 3 тысяч адресных табличек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Перепись населения, аншлаг, адресная табличка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети