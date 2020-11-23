23 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
Кыштымский медеэлектролитный завод, медная фольга (2020) | Фото: РМК

На медеэлектролитном заводе в Кыштыме получили первые образцы электролитической медной фольги

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (входит в Группу "Русская медная компания") получены первые образцы электролитической медной фольги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия позволяет выпускать фольгу толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562.

Продукцию будут использовать при изготовлении литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения.

Кыштымский медеэлектролитный завод, медная фольга,(2020)|Фото: РМК

По словам гендиректора Кыштымского медеэлектролитного завода Андрея Кудрявцева, ранее такую фольгу в России не производили. Цех сможет производить 1,2 тысячи тонн фольги в год.

"Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж", - отметил он.

Кыштымский медеэлектролитный завод, медная фольга,(2020)|Фото: РМК

Добавим, что строительство нового цеха электролиза медной фольги на заводе началось в 2018 г. Инвестиции в проект составили более 3 млрд руб.

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На медеэлектролитном заводе в Кыштыме получили первые образцы электролитической медной фольги

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Теги: РМК, завод, производство, медная фольга,



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