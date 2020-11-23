Россияне назвали носки и свечи худшими подарками на Новый год

Россиян можно назвать везунчиками: 28% из них никогда не получали плохих подарков на Новый год. Или просто не видят причин расстраиваться, когда подарок не оправдал ожиданий – они придерживаются мнения о том, что важно внимание, а не содержимое, таковы результаты опроса исследовательского центра сервиса SuperJob.

Еще четверть наших соотечественников считают, что худший новогодний сюрприз – это отсутствие хоть какого-нибудь подарка.

Впрочем, есть и те, кто готов назвать ненавистные подарки. Так, 8% опрошенных считают неудачным подарком предметы одежды. Мужчины жалуются на это втрое чаще женщин. Они полагают, что в выборе носков, футболок, свитеров и халатов лучше ориентироваться на свой вкус.

Другая группа нелюбимых подарков – сувениры. Свечи, брелоки, статуэтки и магниты считают худшим подарком 4% россиян (женщины считают так вдвое чаще). Такие подарки респонденты называют "ненужными пылесборниками".

3% россиян назвали худшими новогодними подарками сладости — конфеты, шоколад или торт. При этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%).

Столько же россиян полагают, что не стоит дарить косметику и парфюмерию (шампунь, гель для душа, духи), посуду или кухонные принадлежности.