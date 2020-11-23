В Югре четыре человека насмерть отравились выхлопными газами

В Сургуте и Нижневартовске от отравления выхлопными газами в гаражах погибли несколько человек, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

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Днём 19 ноября в салоне автомобиля, стоявшего в гараже в Сургуте нашли тела мужчины и женщины. Утром 21 ноября в салоне заведённого автомобиля, стоявшего в гараже в Нижневартовске нашли мёртвыми молодого человека и девушку.

В обоих случаях гаражи были заперты изнутри, погибших обнаружили их родственники. Травм на телах нет. Предварительная причина смерти – отравление окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. Проводятся проверки случившегося.