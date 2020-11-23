Чемпионат России по сноуборду, который должен был пройти в Миассе, отменен из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант, которые планировалось провести в Миассе в декабре, отменен. Об этом сообщили в Федерации сноуборда России, передает корреспондент Накануне.RU.

Чемпионат должен был пройти в Миассе 22-26 декабря. Также отменен Чемпионат России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс в Таштаголе Кемеровской области.

"Данное решение Президиум ФСР принял в связи с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, установленными в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Президент ФСР Денис Тихомиров отметил, что они до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования, но из-за эпидемиологической ситуации вынуждены их отменить.

"Сейчас наш приоритет – это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность", - подчеркнул он.