23 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
челябинск администрация челябинской области (2004) | Фото: Накануне.ru

Мэрия Челябинска получила предостережение за некачественную уборку улиц города от пыли

Администрация Челябинска получила предостережение регионального минэкологии за некачественную уборку от пыли улично-дорожной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

За выходные в ведомство поступили десятки жалоб горожан о загрязнении воздуха пылью от дорог в период НМУ.

Минэкологии потребовало от мэрии усилить работу по уборке улично-дорожной сети от грязи и пыли.

"Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработало с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку", – отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Если предостережение не будет исполнено, администрации грозит административный штраф.

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Мэрия Челябинска получила предостережение за некачественную уборку улиц города от пыли

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Теги: администрация Челябинска, пыль, НМУ, уборка,



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