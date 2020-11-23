Мэрия Челябинска получила предостережение за некачественную уборку улиц города от пыли

Администрация Челябинска получила предостережение регионального минэкологии за некачественную уборку от пыли улично-дорожной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

За выходные в ведомство поступили десятки жалоб горожан о загрязнении воздуха пылью от дорог в период НМУ.

Минэкологии потребовало от мэрии усилить работу по уборке улично-дорожной сети от грязи и пыли.

"Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработало с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку", – отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Если предостережение не будет исполнено, администрации грозит административный штраф.