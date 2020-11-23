В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

В России впервые за весь период пандемии выявлено 25 173 случая COVID-19 за сутки, сообщает оперативный штаб.

Суточный коронавирусный прирост в Москве составил 6866, в Петербурге – 2926.

Всего в РФ выявлено уже 2 114 502 заболевших коронавирусной инфекцией.

Также за сутки зафиксирован 361 летальный исход. За все время от коронавируса скончалось 36 540 человек.

За сутки выписано 16 002 человека. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 611 445 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан страны поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться, но взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе.